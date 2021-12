Il Burnley sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 17 milioni e mezzo di euro per il centrocampista dell'Angers, Angelo Fulgini, a riportarlo è Foot Mercato. Il classe 96 francese, con origini italiane e ivoriane, ha già espresso la volontà si andare via e i Clarents vorrebbero fare forza su questo aspetto per convincere le SCO a cedere.