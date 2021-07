Secondo il Sun, il Burnely avrebbe messo nel mirino Maxwel Cornet. Dopo il rifiuto Ashley Young Sean Dyche sta proseguendo la ricerca di un esterno e l'ivoriano è un profilo che piace molto. I clarets sarebbero pronti a fare un'offerta di 13 milioni al Lione per il 24enne, ma devono guardarsi dalla concorrenza dell'Herta Berlino, che secondo il tabloid potrebbe pareggiare se non superare l'offerta per assicurarsi il giocatore.