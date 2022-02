Il Burton, dodicesimo club in League One, ha annunciato l'ingaggio di Oumar Niasse. Il nazionale senegalese era svincolato dalla scorsa estate, dopo la fine del contratto con l'Huddersfield. Nel 2016 Niasse era stato reclutato dall'Everton per 18 milioni di euro dalla Lokomotiv Mosca. Ai Toffees aveva giocato solo 42 partite realizzando 9 gol e 4 assist.