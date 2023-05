Intervistato da Barca TV, Sergio Busquets, centrocampista blaugrana prossimo a lasciare il club a fine stagione dopo un'intera carriera con la stessa maglia, ha parlato così della decisione di salutare definitivamente il Camp Nou: "Volevo aspettare il Mondiale per chiudere con la Spagna, era evidente che fosse l'ultimo. Poi ho pensato al Barça e ho deciso: a gennaio ho fatto le mie valutazioni.ho riflettuto e parlato con mia moglie, è stato facile. È il club del mio cuore, sono qui da quando avevo 15 anni, non me ne sono mai andato. I miei compagni mi hanno chiesto di rinnovare di un altro anno. Sono cose che ti suscitano dubbi, ma alla fine arriva un momento in cui dici 'Sono qui da 15 anni, sono un privilegiato perché gioco nel club migliore al mondo'. Ora vorrei una nuova esperienza, con la mia famiglia".