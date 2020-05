Il suo agente, Ignacio Campos, lo ha paragonato di recente a Lautaro Martinez.. Prima dello stop dovuto al Coronavirus, aveva totalizzato 9 e 4 gol in 20 presenze. Un attaccante molto rapido sotto porta, ambidestro e con un'ottima conclusione dalla distanza: Bustos è entrato nel mirino della Roma. Che cerca un vice-Dzeko o un attaccante che possa giocare in coppia con il bosniaco.Bustos piace molto anche al Valencia ma sogna la serie A. A condurre le operazioni in Italia è l'intermediario Alessandro Luci.. Segnale inequivocabile di come la trattativa si stia incanalando sui binari giusti. Nahuel vuole giocare in Europa e per questo motivo ha già rifiutato una proposta dell'Atletico Mineiro.Durante il mese di gennaio la presenza di Alessandro Luci a Casa Milan non è passata di certo inosservata.Attraverso la sua rete di scout, il club rossonero aveva fatto seguire, in diverse circostanze, questo centravanti di 176 cm prima dello stop del campionato argentino.