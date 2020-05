Intervistato in Spagna da ​TF20 Ignacio Campos, ​l'agente di Nahuel Bustos, 21enne attaccante del Talleres che ha attirato l'interesse anche della Roma, ha confermato la possibilità di un approdo in Europa: "Parliamo di un 9 che si muove molto, letale nella finalizzazione e con una grande tecnica. Uno che non si nasconde nelle partite che contano. Mercato? In questo momento ci sono solo sondaggi, ma Nahuel è pronto per il grande salto in Europa e per una squadra importante. Non ci sono dubbi".