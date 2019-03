Il responsabile dell'area tecnica della Juventus Fabio Paratici ci ha messo poco a individuarne il talento e gli enormi margini di crescita, inserendo il suo nome sul famigerato foglietto compilato in un ristorante di Roma, sul quale figuravano alcuni potenziali obiettivi bianconeri. Il centrocampista classe 2000 del Salisburgo Denisz Szoboszlai è pronto a diventare uno dei calciatori più contesi sul mercato e a questa asta è pronta a partecipare pure l'Inter, che attaverso i suoi emissari ha seguito l'esordio da titolare del ragazzo con la nazionale ungherese.



QUANTO COSTA? - Nella vittoria a sorpresa contro la Croazia, Szoboszlai è stato promosso a pieni voti e non si può escludere che nelle prossime settimane il club nerazzurro possa effettuare i primi sondaggi per conoscere la valutazione economica del giocatore, pagato soltanto 500.000 euro nel 2017 per strapparlo al Videoton e sotto contratto fino a giugno 2022. La cifra di 15 milioni filtrata nelle passate settimane deve essere probabilmente rivista al rialzo, considerando che dal dicembre scorso l'ungherese è definitivamente esploso, entrando stabilmente nella rosa della prima squadra e debuttando anche in Europa League (era in campo contro il Napoli nella partita di ritorno degli ottavi di finale). LA STIMA PER MAROTTA - Paragonato dall'ex ct ungheres Storck a Kroos e al laziale Milinkovic-Savic per la capacità di abbinare un gran fisico a doti tecniche eccellenti (visione di gioco, gran tiro da fuori e senso dell'inserimento), nei mesi scorsi Szoboszlai aveva anche strizzato l'occhio all'Inter attraverso le parole rilasciate a fcinternews.it dal suo agente Matyas Esterhazy: "I nerazzurri sono un grande e storico club. Credo che raggiungeranno molti traguardi con Giuseppe Marotta. Il suo arrivo come dirigente è stato un enorme passo in avanti". Marotta contro Paratici, ci risiamo: il derby d'Italia si infiamma per Szoboszlai.