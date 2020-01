Ve la ricordate Kinsey Volanski? Come no è stata una delle donne più cliccate della seconda metà del 2019 dopo l'invasione di campo in costume che ha interrotto la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham. La bionda modella fa parte di un'agenzia di modelle internazionali in cui, recentemente, è entrata a far parte anche una bellezza italiana.



Si tratta della bolognese Eleonora Bertoli, classe 1996 che si è lentamente costruita una carriera da modella internazionale attraverso instagram partendo da Bologna. Classe 1996, bellissima, mora, dalle forme sinuose, Eleonora vanta oltre 1 milione di follower attraverso due profili che aggiorna con foto incredibilmente sexy. Qualcuna anche in divisa da calcio, come quella con la maglia personalizzata dell'Italia che vedete in copertina. Le altre? Nella nostra gallery, come sempre.