Occorrerebbe avvicinarsi al centro ed immergersi nel quartiere di Chamartín. Meglio così, forse, perché dalle parti dello stadio la parola d'ordine è storia. Anzi, Storia, con la maiuscola. E nessuno - nei dintorni dello stadio - fa qualcosa per nasconderlo. Musica trionfante, cimeli di ogni genere, foto d'annata e immagini delle imprese che hanno caratterizzato l'era madridista in un percorso che conduce al palco delle coppe, simbolico capolinea di un pellegrinaggio che termina con quelle 13 Champions gelosamente custodite in una teca di vetro.Per fortuna, però, la Storia non scende in campo. E da essa l'Atalanta non verrà nemmeno distratta, poiché dal Bernabéu - che il Real sta ristrutturando sfruttando l'era Covid che obbliga le porte chiuse - non ci passerà nemmeno.. Rispetto alle prime avventure europee, dove ogni trasferta faceva rima con esperienza per crescere,Partendo dal risultato, con quel pesantissimo - ma unico - gol a dividere le squadre e a. Si gioca, più che sulle ali della spensieratezza, su quelle della convinzione: niente gita scolastica,. Escluso il lungodegente Hateboer, lo squalificato Freuler e Kovalenko, out dalla lista Uefa, Gasperini ha tutti a disposizione: Pessina affiancherà de Roon a centrocampo, Pasalic è favorito per agire alle spalle di Muriel e Zapata, con Ilicic che dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.. Già, le vittorie esterne. Una piacevole sensazione a cui l'Atalanta pare essersi abituata in questa stagione: escluso il ko di San Siro con l'Inter, Muriel e compagni non perdono lontano da Bergamo dal 17 ottobre.. In generale, nelle ultime 30 sfide europee, la Dea ha un più che positivo bilancio di 14 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.. Ancora out, invece, Carvajal e Hazard, oltre allo squalificato Casemiro, tra gli uomini simbolo delle tre Champions firmate Zizou.. Ma i numeri non vanno in campo e lo hanno dimostrato a inizio stagione, quando le Merengues collezionarono un solo punto in due partite, pareggiando nei minuti di recupero contro il Gladbach. Le due vittorie contro l'Inter, poi, favorirono la qualificazione verso quella fase a eliminazione diretta che, negli ultimi anni, ha regalato più dolori che gioie.. Non c'è due senza tre penseranno a Bergamo.