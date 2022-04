. Questo, perlomeno, è sempre stato un poco il teorema esplicato dalla narrazione popolare di campanile per giustificare i tanti e incredibili successi della squadra bianconera nel campionato di casa nostra. Difficile scovare qualcuno che, almeno una volta nella sua vita da tifoso, non abbia pensato che la Juve vinceva anche in virtù della sudditanza psicologica che sapeva esercitare nei confronti della classe arbitrale.Se tutto ciò, poi, avesse un reale fondamento nella realtà è sempre stato tutto da dimostrare e nessuno ci è ancora riuscito con dati alla mano. Personalmente ho sempre voluto credere e continuerò ostinatamente a farlo a ciò che diceva quel buon amico e grande personaggio del calcioovvero “”. Una scheggia di sana saggezza che attraversava lo schizofrenico pianeta del tifo.In ogni caso, se si vuole campare di dietrologia, ieri sera all’Allianz Stadium di Torinoil quale, non senza buone ragioni per farlo, aveva sognato la possibilità concreta di poter vedere la Juventus riagganciare il suo vagone a quelli lanciati verso la stazione dello scudetto. Amen e così sia.Ma sempre sul piano emozionale legato a questa fatidica Juventus-Inter appena consumata, esiste un altro elemento sul quale non si può farea meno di riflettere e, anzi, sarebbe opportuno che la dirigenza bianconera lo facesse.. Un gesto che dovrebbe spingere Andrea Agnelli e il suo delfino Arrivabene a compiere un deciso passo indietro per la gioia di Dybala, della gente e per il bene della Juventus futuribile.