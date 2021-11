Sono passati tre anni da quando per la prima volta in casasi è iniziato a parlare del futuro della panchina della Primavera giallorossa e di un possibile addio del decano degli allenatori delle formazioni under 19, Alberto De Rossi. Erano anni di flessione per il vivaio giallorosso con un paio di generazioni non meno importanti, ma forse meno dorate rispetto ad altre del passato. Da Occhiuzzi a Modesto, passando per Piccareta e perfino per il figlio Daniele divenuto poi assistente di Mancini in Nazionale, tante sono state le opzioni prese in considerazione dalla Roma che però, alla fine, ha confermato Alberto De Rossi alla guida, rinnovandogli il contratto anche per questa stagione.E la scelta sta ripagando perché 28esima stagione al servizio della Roma, alla 18esima sulla panchina della Primavera,e ha iniziato la stagione come meglio non si poteva aspettare.Merito di una squadra ricca di talento, va detto, ma anche di un gioco che vince e convince, frutto di una passione rinata e riaccesa con la fiducia estiva.Questione di passione, di onore, ma anche dicon garbo e nel rispetto dei ruoli. Come quando, al momento della firma sul rinnovo, rimarcò: "avverto da sempre un onore particolare nello svolgere la mia professione. Le responsabilità restano tante.I ragazzi, alcuni dei quali Mourinho ha già iniziato ad utilizzare come Felix, attaccante classe 2003 che ha anche esordito contro Cagliari e milan in Serie A, ma anche i centrocampisti classe 2002e l'ormai ex-Primavera Zalewski Talenti ormai noti nel campionato Primavera che De Rossi sta sfuttando nella sua Roma in cui ha iniziato ad integrare anche la magica annata dei 2004 che ha vinto lo scorso anno lo Scudetto Under 17 e in cui stanno spiccando il terzino destr(anche lui convocato da Mourinho), il centrocampista, il portieree il laterale di spinta. Giocatori in crescita e che Alberto De Rossi continua a coltivare.