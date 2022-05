Wilfried Singo è uno dei giocatori del Torino più interessanti e che più hanno mercato. Le prestazioni del giovane terzino non sono passate inosservate neanche agli occhi di Antonio Conte che infatti lo vorrebbe come rinforzo per il suo Tottenham.



Il Torino, che nel corso dell'estate si priverà di un pezzo pregiato della sua rosa come Gleison Bremer e che potrebbe perdere anche Andrea Belotti, non vorrebbe però perdere anche Singo e per il momento lo considera incedibile.