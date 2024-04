C2CMLN X Adidas Originals, lo sport per i giovani artisti: Frattesi e tanti ospiti all'evento di musica elettronica

A pochi giorni dall’opening di Design Week, giovedì 11 aprile, si è tenuto il tanto atteso, un format curato per il trifoglio da C2C, il festival dipiù avanguardia d’Europa. Il party ha celebrato il lancio della nuova campagna adidas Originalse ha visto esibirsi sul palcoscenico del District 272 quattro talenti internazionali che hanno indossato alcune fra le più iconiche silhouette del brand rendendole uniche come le loro visioni artistiche:. Quest’ultimo è apparso sullo stage con la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio per celebrare i colori azzurri, mostrando un look blokecore in perfetta sintonia con una delle tendenze più in hype fra le nuove generazioni. La curatela dell'evento esclusivo C2CMLN x ADIDAS ORIGINALS conferma la visione artistica unica di C2C Festival che, per il brand, ha saputo contestualizzare la cultura musicale e le forme espressive attraverso uno spettacolo immersivo, in una location unica. Il Festival continua così a mettere al centro di ogni evento il futuro dei corpi, la loro libertà, la necessità di aggregazione, la danza e l’educazione all’ascolto.

- Tra gli ospiti presenti, figure di spicco del mondo della musica, dell’arte, dello spettacolo e dello sport comee tanti altri.L’evento ha coinvolto il pubblico in un'esperienza musicale indimenticabile, arricchendo il tessuto culturale di Milano e confermando l'impegno di adidas nel supportare i giovani artisti. Il brand continua così a proporre contenuti innovativi e ad esplorare contesti, stimoli e culture underground. adidas Originals Nato dal profondo know-how sportivo di adidas – azienda leader nel panorama sportivo internazionale, specializzata nel design e nello sviluppo di footwear e apparel per gli atleti di tutto il mondo

Adidas Originals è un brand lifestyle istituito nel 2001. Prendendo spunto dagli archivi storici dell’azienda, adidas Originals promuove l’evoluzione del DNA del brand attraverso prodotti innovativi e la capacità di interpretare l’originalità e il coraggio che animano i campi da gioco e le arene in chiave giovane e contemporanea. Contraddistinto dall’iconico logo del trifoglio utilizzato per la prima volta nel 1972 e sostenuto da chi continua a plasmare e definire la cultura creativa, adidas Originals si conferma pioniere dello sport al servizio dello streetwear.

C2C Festival è nato nei primi anni 2000 come Club To Club. Nel corso degli anni ha costruito la propria reputazione grazie alla sua longevità ed eccellenza, evolvendosi da uno dei festival dance più rappresentativi d’Europa a una piattaforma di fama internazionale per le realtà musicali contemporanee più avventurose. Coraggioso e proiettato al futuro, C2C Festival è caratterizzato da una visione artistica unica dedicata allo spirito dell’avanguardia e della cultura pop contemporanea. Il festival mette in luce scene transglobali in continua evoluzione, ricontestualizzando la cultura musicale e le forme d’arte attraverso spettacoli immersivi e monumentali, in contesti unici e location straordinarie.