L’ex terzino della Juventus Antonio Cabrini ha commemorato Boniperti ai microfoni de La Presse: "Se n’è andato un personaggio che ha scritto la storia non solo della Juventus ma del calcio italiano. Ha creato un modo di vivere il mondo bianconero che lui aveva conosciuto da giocatore. Da presidente lo ha inculcato in tutti quelli che arrivavano. Il primo impatto con Boniperti? Fu molto forte, ti faceva capire subito la filosofia del club: se arrivi secondo non conta niente, era un anno fallimentare".