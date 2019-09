Antonio Cabrini, ospite della trasmissione Tiki Taka, ha commentato i risultati dell'Inter targata Antonio Conte: "E' un tratto distintivo di Conte: avere il carattere di vincere anche nelle serate in cui lo meriti del tutto. Una dota che deriva dall'allenatore".



SU INTER-JUVE - "Inter e Juventus non hanno ancora raggiunto il top. Vediamo anche il Napoli, messo in difficoltà da una piccola. Vuol dire che le big non sono ancora nella condizione migliore".



SU BALOTELLI - "Sappiamo tutti cosa può fare. Sta a lui dimostrare se può crescere ed ambire ad altre piazze più importanti di Brescia".