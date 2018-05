Al via domani a Parigi la fase finale della FIFA eClub World Cup, con il nostro @IcePrinsipe e @mkersofficial a giocarsi il Mondiale per Club di Fifa18. Tutti gli aggiornamenti LIVE dal nostro inviato @Albri_Fede90 pic.twitter.com/YbUnkfAsN7 — calciomercato.com (@cmdotcom) 18 maggio 2018

16 squadre, due console, una città che per un weekend regala la sua magia al mondo degli eSports:si gioca la fase finale dellaUna due giorni che vedrà le sedici contendenti sfidarsi con i loro player di PlayStation 4 e Xbox One per aggiudicarsi il titolo e itotale, ma non solo: in palio anche quattro posti per ledi Amsterdam, ultima chance per qualificarsi poi al Grand Final dellaNella giornata di sabato si terrà la fase a gironi, con i due gruppi già stabiliti. Neldue club,, e due team ultra competitivi come, per i quali gioca Spencer 'UNILAD Gorilla' Ealing, il campione del mondo in carica.Nelinvece i campioni in carica del Mondiale per club del(vinto l'edizione di Londra del 2017), idi 'Msdossary7' (vincitore underdog del qualifier di Manchester). Ci sarà soprattutto ildel nostro video-editorialista, unico team a rappresentare l'Italia in questa fase finale: 'IcePrinsipe' su Playstation 4 e Kurt 'kurt 0411' Fenech su Xbox One cercheranno gloria in un girone nel quale bisogna fare attenzione anche al PSG, team di casa.Le prime quattro squadre di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta, che si terrà domenica.Una due giorni intensa, cheseguirà in diretta con l'inviato Federico Albrizio: