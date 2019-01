Ricomincia da tre, Martìn Caceres. Terza volta con la sua Juve, quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Torna perché Benatia fa troppi capricci e pretende di essere ceduto.. E siccome al momento in cassa non c’è molto, bisogna lavorare di creatività. Non però al punto da immaginare un ritorno del ‘Pelado’, nonostante i tanti buoni ricordi lasciati a Torino dall’uruguagio. Perché di lui ricordiamo tante cose buone, ma anche le sbronze, gli spettacolari incidenti automobilistici (una notte finì con la macchina addirittura sulla pensilina di un autobus) e soprattutto i tanti infortuni. Soltanto l’ultimo, nel febbraio 2016, gli fece chiudere la stagione con largo anticipo (rottura tendine d’Achille, ndr).