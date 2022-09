Attimi di panico nella partita tra Cadice e Barcellona . Al minuto 83, sul punteggio di 2-0 per i blaugrana, l'arbitro,, ha interrotto il match.Emblematica la scena in cui il portiere delcorre a prendere un defibrillatore per poi lanciarlo verso gli spalti, dove si trovava il tifoso. Dopo qualche minuto, le squadre sono tornate negli spogliatoi, partita quindi sospesa. Dagli ultimi aggiornamenti che arrivano, la persona dovrebbe essere stata stabilizzata. La partita è ricominciata dopo circa un'ora di stop.