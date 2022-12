Fa clamore l'esclusione dalla Coupe de France del Caen. Il club francese è stato estromesso dalla competizione nazionale perché ha schierato un giocatore squalificato. Si tratta di Dieuddoné Gaucho Debohi, centrocampista ivoriano classe 2001, che aveva ricevuto una squalifica giocando con la squadra riserve del Caen, senza però scontarla in prima squadra. Dopo essere sceso in campo nella vittoria per 3 a 0 rifilata al Virois, la FFF ha deciso di escludere il Caen dalla competizione. Il club ha anche provato a giustificarsi, con un comunicato che recita: "c'è stata un'errata interpretazione delle regole della Federcalcio francese, Dieudonné aveva ricevuto i cartellini in N2 e ha scontato la sua partita di squalifica in questo campionato". Al posto del Caen si qualifica dunque il Virois, squadra della terza divisione francese, che affronterà il Nantes. Sospiro di sollievo per il club di Antoine Kombouare, che si ritrova così ad affrontare una sfida sicuramente più agevole.