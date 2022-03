Il brasiliano Cafu, ex Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla della lotta per lo scudetto: "Otto giornate sono ancora tante, ma direi un buon 50 per cento di possibilità che i rossoneri possano vincere il campionato ci sono. Sono ottimista perché vedo una squadra concentrata, che ora ha il vantaggio di non dipendere da nessuno. Comunque c'è equilibrio davanti".