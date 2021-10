Marcos Cafu, ex difensore di Roma e Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: " "Mi fa molto piacere vederlo finalmente competitivo. Lo seguo in campionato e in Champions e spero sia l’anno buono per tornare a vincere, almeno in Italia. In Europa la mancanza di esperienza di molti giocatori incide sui risultati, anche se solo contro il Porto la prestazione non è stata buona. La Champions è una competizione diversa, ci sono le migliori squadre del mondo e il Milan solo ora sta uscendo da un periodo difficile. Lo scudetto è possibile? Me lo auguro. Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere ma anche per vincere ed è merito di Pioli, che è stato molto bravo a trasmettere il gusto per il gioco. Il Milan attacca, corre veloce".



MOURINHO - "Sono stato molto bene a Roma, anni bellissimi. Mourinho ora capirà cosa significa fare calcio in quella meravigliosa città, dove l’amore per la squadra è infinito. Perché le italiane faticano nelle coppe? Perché non ci sono più i campioni dei miei tempi. Il livello della A è più basso e questo ha effetti sul rendimento europeo dei grandi club".