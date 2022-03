Marcos Cafù, terzino campione d’Italia con la Roma nel 2001, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Falcao, Simone LP e Gabriele Ziantoni, in onda su New Sound Level 90FM. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Qualcosa sono riuscito a vincere, è stata una carriera molto bella. Se devo scegliere tra vincere la Champions League con il Milan e vincere lo scudetto con la Roma, scelgo lo scudetto con la Roma. Nedved mi ha pregato di non fargli più sombreri. Il Milan può vincere lo scudetto. Io credo proprio che questo sia l’anno buono, il Milan ha una grande rosa e un grande allenatore ed è una piazza che quando si mette davanti a tutti è difficile da recuperare. In ogni caso è un campionato equilibratissimo che fino alla fine sarà combattuto, ma penso che potrebbe essere l’anno giusto". Si legge su Pianetamilan.it