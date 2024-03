Cagliari: 4 club di Serie A su Dossena

47 minuti fa



Aumenta la fila per Alberto Dossena. Il difensore del Cagliari ha attirato l'interesse di Bologna, Fiorentina, Napoli e Sassuolo. Classe 1998 ex Atalanta, è arrivato in Sardegna nel mercato estivo del 2022 dall'Avellino per soli 200mila euro: sotto contratto fino a giugno 2027 con l'opzione per un'ulteriore stagione, secondo la Gazzetta dello Sport la base d'asta è di 8 milioni di euro.