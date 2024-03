Cagliari: Nahitan Nandez e il mistero rinnovo. In caso di salvezza potrebbe rinnovare o il suo destino è ormai segnato?

Antonio Cinus

Il campionato di Serie A si ferma per l’ultima sosta delle nazionali prima del grande rush finale. Mancano ormai solamente nove partite prima che la stagione passi agli archivi con i suoi definitivi verdetti. Il Cagliari di Claudio Ranieri sta lottando con tutte le sue forze per restare nella massima serie e nel frattempo la società inizia a guardare verso il futuro. Saranno tanti i casi da analizzare ma in primis quello legato a Nahitan Nandez, al centro del mercato da ormai varie sessioni.



L'uruguaiano è arrivato in Sardegna cinque anni fa e nonostante le corteggiatrici siano sempre state tante non ha mai voluto lasciare i rossoblù, nemmeno nell’anno della retrocessione. Una scelta d’amore, tant’è che lo stesso giocatore ha ammesso di voler restare a vivere nell’Isola. Un sogno certo, che però non vuol dire che resterà a giocare con il Cagliari sino al termine della sua carriera. Come tanti giocatori potrebbe decidere di tentare fortuna altrove e poi vivere definitivamente nel capoluogo sardo una volta appese le scarpette al chiodo.



Il problema maggiore è legato al contratto di Nahitanz Nandez, che scade esattamente il prossimo 30 giugno. Da anni la società e l’entourage del ragazzo hanno provato a trovare la via del rinnovo, senza però mai riuscirci, anche a causa di grandi corteggiatrici come Napoli, Juventus ed Inter. C’è da dire che non sono mai arrivate le giuste offerte ed il patron Giulini ha sempre deciso di restare “fermo” e di non abbassare mai le pretese di circa 18 milioni di euro, nonostante ci sia il rischio di perderlo a parametro zero tra pochi mesi. Dall’altra parte il giocatore, libero di trattare con chiunque da inizio febbraio, al momento (salvo operazioni top secret) non ha ancora incontrato nessun’altra squadra. Un segnale d’amore, un segnale che lascia ben sperare i tifosi rossoblù.



Bisogna però guardare in faccia la realtà. Il futuro di Nahitan Nandez molto probabilmente dipenderà dall’eventuale salvezza o meno del Cagliari in questa stagione. Non solo, la permanenza potrebbe non bastare, perché il giocatore deciderà anche in base all'allenatore. Terzino con la difesa a 4, esterno di centrocampo ed esterno d’attacco nei 3 che supportano la punta. Un triplice ruolo che Sir Claudio Ranieri ha riservato in stagione per El Leon, tornato a macinare chilometri e a lottare su ogni pallone come non mai. La salvezza e la conferma dell’ex tecnico del Leicester porterebbero anche la conferma dell’uruguiano, che inoltre potrebbe ricevere le condizioni economiche richieste visti gli introiti societari in caso di salvezza. Se il tecnico deciderà di smettere allora sarà tutto da vedere anche in caso di permanenza in Serie A. In caso di retrocessione, nonostante l’amore verso i sardi, probabilmente ascolterà volentieri tutte le altre offerte che arriveranno.



Intanto la squadra si prepara a ricevere il Verona in un’altra delicata sfida salvezza. Una sosta che ha portato via alcuni nazionali e che non ha permesso al tecnico di lavorare al meglio in un periodo veramente delicato per le sorti dei rossoblù. Sono stati ben 8 i giocatori che hanno lasciato l’Isola per unirsi alle loro nazionali, ovvero Adam Obert, Gaetano Oristanio, Eldor Shomurodov, Matteo Prati, Gianluca Lapadula, Pangelis Hatzidiakos, Antoine Makoumbou e lo stesso Nahitan Nandez. La speranza è che tutti tornino al club senza alcun tipo di problema, sia legato alle condizioni fisiche che di fuso orario, anche perché in quest’ultima parte di campionato sarà fondamentale l’apporto di ogni singolo giocatore presente in rosa.