Il Cagliari fa sul serio per il bomber Matteo Brunori. Protagonista con una stagione da record che ha portato il Palermo in Serie B, è ancora di proprietà della Juventus che sta ascoltando proposte per lui. Il club sardo, riporta Il Messaggero è pronto a mettere sul paitto un'offerta da 4,5 milioni di euro per strapparlo a titolo definitivo ai bianconeri, e anche ai rosanero che lo rivolevano in prestito.