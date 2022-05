Il tecnico del Cagliari Alessandro Agostini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Salernitana.



SENSAZIONI - "Sono stra felice di quello che i ragazzi hanno messo in campo, il rigore tolto alla fine avrebbe ammazzato chiunque invece hanno avuto il cuore di riprendersi, tutto è ancora in vita. Sono contento".



PRIMI GIORNI DI LAVORO - "In questi giorni ho provato a dare tutto, credo di avere un squadra di valore che può palleggiare e creare situazioni difficili agli avversari. Questo risultato serve anche a loro per prendere fiducia perchè forse ne avevano poca nell'ultimo periodo".



ALTARE - "Ha fatto una partita straordinaria, sull'uomo è formidabile, ha un carisma e un carattere straordinario. Avrà ancora tanto da migliorare ma per me può diventare un ottimo giocatore".



NUOVO ABITO TATTICO? - "Ci avevo fatto un pensiero, ma forse quella del modulo era una delle poche sicurezze che i ragazzi avevano, ho preferito restare così e cambiare atteggiamento, credo si sia visto. Riprenderla così è un segnale importante".



INTER - "Una partita difficile, l'Inter è una grande squadra. Noi dovremo continuare con questo spirito e trovare più sicurezze, poi vedremo alla fine".