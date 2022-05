Il nuovo allenatore del, Alessandroè stato il protagonista della conferenza stampa di presentazione alla Unipol Domus prima di Salernitana-Cagliari."L'input sarà molto semplice: c'è da mettere tutto quello che si ha perché questa è una partita fondamentale, questo è il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni cercando di dargli qualcosa a livello mentale"."Io penso solo alla partita di domenica, al di là dei discorsi sulla mia prima panchina. Dobbiamo pensare solo a quello"."Faccio questa conferenza perché ho molto rispetto nei vostri confronti, ma non mi sembra il caso di parlare di moduli e formazioni. Ora non si può parlare di questo per vari motivi, ma si valuterà quel che c'è da fare: le risposte le avrete in campo"."Per me è fondamentale il lavoro psicologico, perché domenica bisogna fare qualcosa di importante ed è fattibile farlo: per tutto il resto parlerà il campo"."Al di là di quello che ho trovato mi sento molto orgoglioso della scelta della società, perché io ci credo veramente. Ho trovato dei ragazzi disponibili e che si vogliono salvare, so che ci metteranno tutto il possibile e anche di più per l'obiettivo. Sono davvero molto contento e orgoglioso"."Non ho un pensiero, con la Primavera stavo facendo un lavoro: sono un tifoso del Cagliari come tutti, non era mia competenza pensare ai problemi della Prima squadra"."Sento tanto senso di responsabilità. Quando dico che sono orgoglioso lo penso veramente, tutto il resto non conta: le chiacchiere restano fuori dal campo"."Sto valutando, ma non credo"."Non lo so, questa è una domanda difficile. I ragazzi che ci sono adesso sono molto responsabili e tengono alla causa del Cagliari, l'ho percepito da subito. Sicuramente andranno in campo e daranno tutto fino alla fine""Io non sono nessuno, conosco questi momenti perché li ho vissuti sulla mia pelle. Serve soltanto unione di intenti. Quand'ero giocatore qualche partita come questa, ho dei bei ricordi. Ma ora conta soltanto far bene domenica".