Il Cagliari accoglie Gaston Pereiro. Il trequartista uruguaiano classe 1995 ormai ex PSV Eindhoven arriva oggi pomeriggio in volo da Milano.



Intanto il club sardo del presidente Giulini ha ricevuto un'offerta per il coetaneo e connazionale Nahitan Nandez dagli inglesi del West Ham, pronti a mettere sul piatto della bilancia una cifra intorno ai 40 milioni di euro tra prestito e riscatto in caso di salvezza in Premier League.