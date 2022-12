Arriva dal Sudamerica l'ultimo rinforzo del Cagliari. E si tratta di un colpo in prospettiva.Nella giornata di ieri il 18enne uruguaiano, proveniente dagli spagnoli del Tore Pacheco, ha annunciato sul proprio profilo Instagram lo sbarco sull'isola:che è molto importante per me, sono molto grato per la fiducia data da questo grande club".Caprile, da tempo elemento fisso delle nazionali giovanili dell'Uruguay, è un centrocampista centrale di corsa e sostanza.