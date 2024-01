Cagliari, asse con la Fiorenrtina: nel mirino Mina e Barak

Movimenti di fine mercato in casa Cagliari: i sardi, dopo aver ceduto Capradossi e Goldaniga, sono alla ricerca di un centrale di difesa e uno dei nomi messi in lista è quello di Yerry Mina, colombiano della Fiorentina. Il difensore vuole spazio per provare a guadagnarsi la chiamata della sua Nazionale in vista della prossima Coppa America, sta bene a Firenze ma valuta una nuova esperienza; per ora nessuna delle proposte ricevute da altre squadre lo ha convinto, c'è da lavorare sull'eventuale stipendio.



BARAK - Alla Fiorentina il Cagliari, secondo Sky, ha chiesto informazioni anche per il centrocampista ceco Antonin Barak, quest'anno meno in luce anche a causa di una malattia fastidiosa che lo ha colpito in estate. Secondario rispetto a Bonaventura nelle gerarchie viola, l'ex Udinese è stato accostato anche al Napoli prima degli arrivi di Traoré e Dendoncker, mentre adesso potrebbe raggiungere nuovamente il connazionale Jakub Jankto dopo l'esperienza assieme in Friuli.