Cagliari-Atalanta 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 43' s.t. Zapata, 48' s.t. Pasalic



Assist: 43' s.t. Castagne, 48' s.t. Zapata



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Faragò, Cigarini (31' s.t.

Bradaric), Barella; Ionita (31' s.t. Birsa); Joao Pedro, Pavoletti (21' s.t. Farias). All. Maran



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Castagne; Ilicic; Gomez (46' s.t. Pasalic), Zapata. All. Gasperini



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 21 p.t. Cigarini (C), 47' pt.t Freuler (A), 12' s.t. Faragò (C), 30' s.t. Toloi (A), 36' s.t. Djimsiti (A)