Cagliari-Atalanta 2-1: il tabellino

Cagliari-Atalanta 2-1 (primo tempo1-1)13' p.t Scamacca (A), 42' p.t Augello (C), 43' s.t Viola (C)13' p.t Lookman (A), 42' p.t Shomurodov (C), 43' s.t Luvumbo (C)Scuffet; Augello (34' s.t Azzi), Mina, Dossena, Nandez (34' s.t Zappa)s; Sulemana, Deiola (41' s.t Wieteska), Makoumbou; Gaetano (34' s.t Viola), Oristanio; Shomurodov (21' s.t Luvumbo). All. RanieriCarnesecchi; Toloi, Djmsiti, Kolasinac; Hateboer (1' s.t Bakker (41' s.t Ruggeri)), Ederson, De Roon, Zappacosta (21' s.t Holm); Koopmeiners (10' s.t De Ketelaere); Lookman, Scamacca (10' s.t Touré). All. Gasperini

Antonio Rapuano di Rimini9' s.t De Roon (A), 18' s.t Zappacosta (A), 21' s.t Deiola (C), 28' s.t Nandez (C), 29' s.t Toloi (A), 30' s.t Luvumbo (C)