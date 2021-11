La ricerca del riscatto contro la necessità di ritrovare continuità.è l'anticipo seraledel sabato della 12esima giornata di Serie A e potrà regalare molti più spunti rispetto ai semplici tre punti in palio perchè la vittoria di una o dell'altra parte potrebbe aprire due settimane di sosta incredibilmente complicate per chi dovesse uscire sconfitto dallaDa un latozarri con i suoi rossoblù, arriva alla sfida con tre sconfitte consecutive all'attivoe un ultimo posto che pesa come un macigno sulla sua panchina che traballa e non poco. Dall'altroche ha solo due vittorie all'attivo nelle ultime 5 in campionato che hanno risucchiato la Dea in un calderone di ben 6 squadre in lotta per l'ultimo piazzamento Champions.(3-5-1-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro. All. Mazzarri(3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.