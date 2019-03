Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inter: "​Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, di spirito, per riprenderci alla grande. Abbiamo fatto quello step che ci serve. Siamo un bel gruppo. Classifica? Vittoria importante, anche per il morale. Non ci dobbiamo adagiare, ci saranno tante battaglie. Nainggolan? Radja è un amico, lo sa anche lui che in campo si cancella tutto, ci piace il contatto fisico, è bello giocare contro di lui, è un amico".