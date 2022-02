L'esterno Raoul Bellanova, che sta sorprendendo nella seconda parte di stagione al Cagliari, ha parlato a Radiolina:



"Titolare in Nazionale? Sognare non costa nulla. Ma ora devo pensare al Cagliari e a salvare il Cagliari. Ora tengo i piedi per terra e mi focalizzo sull'obiettivo, salvare una piazza che merita questo campionato".