Nei giorni scorsi si è appreso che al Cagliari è stato intimato dalla Fifa il pagamento di un debito pendente col Boca Juniors per il trasferimento di Nahitan Nandez in Sardegna. La somma che balla è di. Alla società sarda sono stati datia partire dal 9 novembre 2021, data di pronunciamento della decisione emessa dalla giudice monocratica keniota Sarah Ochwada per conto della Players' Status Chamber.Sicché adesso bisognerà attendere il pronunciamento del tribunale arbitrale per sapere se la società sarda dovrà effettivamente pagare quel debito.Quanto illustrato fin qui è relativo ai dati essenziali e giudiziali della vicenda. Che però, guardata nel dettaglio, è estremamente complessa e coinvolge una serie di attori che abbiamo imparato a conoscere grazie alle nostre analisi sull'economia parallela del calcio globale.: la prima di 3.582.284 euro, da versare subito, la seconda di 8,55 milioni di euro da versare entro il 10 agosto 2020. E nell'immediato del trasferimento di Nandez si verifica un passaggio importante della vicenda. InfattiSi tratta di Internationale Bankhaus Bodensee (IBB), una banca privata con sede a Friedrichshafen che negli anni più recenti si è specializzata nell'acquisire i crediti delle società di calcio, costantemente in crisi di liquidità. Si tratta di operazioni di factoring, il cui aggio per il soggetto finanziatore non viene reso noto ma si immagina pesante. E l'acquisizione dei crediti da calciomercato ha fatto sorgere qua e là (detto in termini generali e non con specifico riferimento a IBB)Dunque la società sarda paga a IBB la seconda rata per l'acquisizione del centrocampista uruguayano, maQuanto aiperché come viene specificato al punto 7 del documento l'istituto tedesco decide di “riassegnare i diritti di incasso” al club argentino, chiamandosi fuori dal contenzioso.– Ma a latere della disputa fra i due club emerge un altro aspetto che rende ulteriore complessità al trasferimento di Nandez in Sardegna. Si tratta de. La Goal Service è una società svizzeraLa cessione dei diritti d'immagine alla società svizzera risale al 2017. Nel corso del procedimento in sede Fifa i, del fatto che vi fosse questa condizione e di essersi assicurato chCiò che, invero, costituisce il punto più controverso della questione. PerchéSe invece c'è una commistione fra questi diritti, allora siamo un presenza di un meccanismo da terza parte. A ogni modo, nel corso del procedimento,. La lista dei versamenti è la seguente:in conseguenza delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dal calciatore e dal suo agente, e per questo inserita nel contenzioso col Boca come elemento di possibile alleggerimento delle proprie responsabilità. Un tentativo che non sortisce effetti, poiché@pippoevai