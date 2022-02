Il tribunale della Fifa ha stabilito che il Cagliari deve pagare 2 milioni di euro (più gli interessi) al Boca Juniors per Nahitan Nandez. Si tratta di una tranche reclamata dal club argentino per il trasferimento del centrocampista uruguaiano, ceduto ai sardi per 17 milioni nell'agosto del 2019.



Ora la società del presidente Giulini ha un mese e mezzo di tempo per saldare quanto dovuto, altrimenti rischia di essere sanzionato con un blocco del mercato.