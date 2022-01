Cagliari-Bologna 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 9' s.t Orsolini (B), 27' s.t Pavoletti (C), 45' s.t +4 Pereiro (C)



Assist: 27' s.t Pereiro (C), 45' s.t +4 Joao Pedro (C)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Lykogiannis (13' s.t Dalbert), Deiola (18' s.t Pereiro), Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pavoletti (35' s.t Zappa). All. Mazzarri



Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi (20' s.t De Silvestri), Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez (45' s-t +2 Viola), Soriano, Dijks; Orsolini (43' s.t Falcinelli), Arnautovic. All. Mihaijlovic



Arbitro: Davide Ghersini di Genova



Ammoniti: 14' p,t Carboni (C), 15' p.t Theate (B), 19' p.t Altare (C), 12' s.t Deiola (C), 41' s.t De Silvestri (B)