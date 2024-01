Cagliari-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Bologna (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Reduci dall'eliminazione ai rigori in Coppa Italia sul campo della Fiorentina, gli ospiti si presentano a questa sfida in zona Europa con 32 punti in classifica, 17 in più dei sardi a quota 15.



LE ULTIME - Thiago Motta ritrova Ferguson dopo il turno di stop, ma deve fare a meno dello squalificato Zirkzee, che si aggiunge agli altri indisponibili El Azzouzi, Karlsson, Ndoye e Soumaoro. Dall'altra parte Ranieri non può contare su Lapadula, Luvumbo, Oristanio, Rog e Shomurodov.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk. All. Thiago Motta.