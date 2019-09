Il tecnico del Cagliari Rolando Maran presenta in conferenza stampa la sfida con il Genoa: "Abbiamo avuto pochi giorni a disposizione, dovrò fare le mie valutazioni. Castro trequartista dichiarazione di intenti? Nell'economia di una squadra si fanno valutazioni. Con l'Inter abbiamo fatto benissimo, forse meglio che a Parma, dobbiamo però avere la fame di crescere e migliorarci, anche se mi sono piaciuti approccio e impegno. Kouamé seguito in estate? Genoa squadra con ottimo potenziale, ma i miei attaccanti sono altri. Klavan, Birsa e Ionita out, lusso averli? È una rosa ampia che dà grandi opportunità a me e al Cagliari, poi chi va in campo sa che deve andare forte. Ma se dovessimo andare a vedere ogni volta chi non gioca la domenica precedente... C'è una sana competizione e tutti vogliono aiutare. Che Genoa mi aspetto? Una squadra che sta bene, come dimostrano i risultati. Dobbiamo mantenere alta la tensione ed essere pronti. Doppietta Ceppitelli? Stiamo lavorando per aumentare le soluzioni di gioco e mettere tutti in condizione di segnare. Sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo in fretta. Var? Qualche volta nell'interpretazione non dà ancora l'impressione di mettere tutti d'accordo, anche se è ovvio che ha portato miglioramenti incredibili. Certamente veder frenare ogni volta l'emozione non aiuta, ma ci abitueremo. In questi casi non bisogna farsi coinvolgere troppo da situazioni con emozioni negative, dobbiamo essere bravi a farci scivolare tutto addosso. Razzismo e polemiche (per la vicenda Lukaku, ndr)? Ogni episodio va condannato, siamo tutti d'accordo. Non mi piace che la nostra tifoseria venga additata come razzista, ma io dal campo non ho mai avvertito questo problema. L'eventuale episodio che discrimina, poi, secondo me è sempre ingiusto e sbagliato. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo crescere e migliorare".