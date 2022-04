Il ds del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato a Sky prima della gara con il Sassuolo:



"Per uscire dalla crisi serve un risultato positivo, non bisogna aspettare sempre le sconfitte altrui. Oggi bisognerà cercare almeno di non perdere: sarà importante anche la spinta del pubblico, siamo vicini al sold out e quando si gioca con un gran numero di tifosi a favore è sempre un fattore positivo".