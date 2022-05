Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto a Dazn prima dello scontro salvezza con la Salernitana: "Agostini? Non è stata una scelta campata per aria, sta facendo molto bene con la Primavera, è attaccato al Cagliari e conosceva i giocatori. La situazione Mazzarri è precipitata all'ultimo momento, non avevamo molto tempo e abbiamo cambiato. Ma ci teniamo a sottolineare che Agostini è un allenatore preparato. La squadra è molto sereno, sa dell'importanza della partita. Sa che abbiamo un risultato importante da fare, la vittoria, ed è l'obiettivo di tutti".