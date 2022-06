Intervenuto in conferenza stampa per analizzare la stagione negativa del Cagliari conclusa con la retrocessione, il dirigente rossoblù Stefano Capozzucca ha dato anche un indizio di mercato: "Ci sono giocatori che vorremmo tenere anche in Serie B, su tutti Deiola che è un cuore sardo. Oltre a lui, però, confermerei sempre Carboni, Altare e altri due o tre".