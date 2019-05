Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli ha dichiarato in un'intervista al sito di Gianluca Di Marzo: "È normale che nel post-partita ci siano toni del genere, sopratutto dopo quanto accaduto. Voglio sottolineare una cosa: ho una stima profonda e sincera per il lavoro degli arbitri italiani, penso siano i migliori in Europa, ma ci vorrebbe un po’ di chiarezza su certi episodi, tutto qua. Ho fiducia e stima del loro lavoro, e i miei toni erano anche per voler difendere i tifosi del Cagliari, vista l’importanza della partita. Visto che spesso si parla di episodi legati ai grandi club, mi è sembrato che nel nostro caso il tono fosse un po’ diverso, per questo ne ho parlato così. Poi, sulla tecnologia 3D, come ha detto il presidente non lo sapevamo davvero. Ho anche chiamato dei colleghi e altri addetti ai lavori, e pochi di loro ne erano a conoscenza. Ma ripeto: massima fiducia negli arbitri e rispetto profondamente il loro lavoro".