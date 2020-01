Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, parla di Radja Nainggolan, in prestito dall'Inter sino al termine della stagione. Queste le sue parole a Sky Sport: "Pensare che sia facile trattenere Nainggolan sarebbe come prendere in giro la gente o dargli un contentino. Che sia difficilissimo è vero, magari non è impossibile però il presidente ha detto una cosa seria: è un discorso molto complicato, da affrontare a giugno".



SU NANDEZ - ​"Nandez è un giocatore del Cagliari, sta facendo bene ma è arrivato stanco perché ha fatto una tirata incredibile senza riposare dopo la Nazionale. Sono sicuro che farà un grande girone di ritorno".