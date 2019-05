Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, si presenta a Sky Sport al posto del tecnico Rolando Maran, protestando per il rigore dato al Napoli all'ultimo minuto: "Il problema vero, tanto non interessa a nessuno, o uno fa lo show o non interessa a nessuno, però sinceramente la gente non capisce. Hanno dato un rigore assurdo, non ho capito come fa a capire she è fuori o dentro l'area, è una cosa assurda. Il braccio è fuori. Se il Var vogliamo farlo diventare una barzelletta, continuiamo così. Un punto per noi è vita. Io devo andare negli spogliatoio contro una squadra che ha lottato... mi dovete spiegare lo scienziato che era al Var cosa va a inventare. Si prende la responsabilità della cosa. O son chiare le cose o se no il Var diventa una barzelletta. Una cosa così al Napoli non l'avrebbero mai fatta, avrebbe fatto troppo rumore". "INCAZZATO NERO" - "Il calcio esiste anche col rispetto delle squadre. Un punto per noi vuol dire la vita, come per tutte le altre squadre. Cosa si è andato a inventare nel recupero? Già i 5 minuti di recupero me li devono spiegare, ma deve essere chiaro il Var. Giustificatemi questo rigore. Cosa bisogna fare, uno show come aveva fatto Luciano (Spalletti, ndr)? Sono buono anche io a fare lo show. La cosa che mi fa incavolare è che il Var sia ormai una barzelletta. Ieri, con l'Inter, non sono neanche andati a vedere un contatto in area. Questa è una situazione grossa, siamo incazzati neri! Ma cosa cavolo ha visto, un cm fuori, un millimetro fuori, ma dov'è la certezza geometrica? Cosa cavolo si inventa? Io sono incavolato sia con l'arbitro e sia col Var, con Mariani, che ha fatto una cosa assurda. Io ho anche un bel rapporto con lui, ma questa cosa mi fa incazzare. Mi sono sentito mancato di rispetto. A 20 secondi, una cosa così. Quando lotti per la sopravvivenza un punto è tanta roba. Se questo decideva una finale di Coppa dei Campioni, cosa cavolo succedeva? Se Capello avesse subito un gol così, cosa avrebbe fatto? Un conto è un errore dell'arbitro, ma se uno vuole fare lo scienziato mi incazzo. L'arbitro, siccome è dubbia, deve dire che non me la sento di dare rigore. Va a vedere, e al massimo dà la punizione, perché è dubbia. Io non contesto il fallo di mano, sia chiaro. Ci sentiamo presi in giro, perché devi fare il fenomeno? Qui vuol dire fare il fenomeno!".