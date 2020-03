Così Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Roma: “Non vorrei parlare dei rinvii, se no si fa ancora più casino. Io penso ai miei famigliari ora, se il calcio non si fa vedere unito adesso, quando lo fa? Ci piace farci del male da soli. Noi dobbiamo essere uniti ora, poi in campo ci sono i risultati, ma se ognuno spara ogni giorno, non capisce che spara su tutto il calcio italiano. Si fa anche polemica, il calcio vive di questo, ma questa problematica è più grande. Qui bisogna stare tutti uniti e giocare quando ci dicono di giocare. La polemica su queste cose danneggia tutti. Non è la polemica per un rigore dato o non dato, ma per altro. C’è in ballo la salute di tutti, noi e tutti dobbiamo parlare poco ed essere positivi, difendere il nostro calcio. Io non sorrido prima della partita per la tensione, per il Cagliari giocare contro la Roma deve essere una festa. Se vai bene nel calcio va bene tutto, se va male sei un c… Nelle grandi crisi ci deve essere grande unione, da parte di tutti”.