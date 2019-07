Castro, centrocampista del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport della prossima stagione del club: ''Nel brutto periodo dopo il mio infortunio ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento, i tifosi mi hanno fatto sentire il loro calore. Una bella cosa, me la porterò dentro anche quest’anno. È un periodo faticoso, ma fondamentale per mettere nelle gambe la benzina che ci servirà nel corso della stagione. Le amichevoli sono utili per provare, sperimentare, correggere gli errori. Domani incontrerò tanti ex compagni contro il Chievo, sabato contro il Leeds sarà una bella partita: potremo valutare a che punto siamo. Non vedo l’ora di ricominciare. L’anno scorso ho giocato poco, credo di aver fatto bene, ma voglio confermarmi e migliorare. Stiamo lavorando tanto, sono alla pari del gruppo. Ruolo? Dipende dal modulo. Non voglio inquadrarmi in un ruolo definitivo. Mi metto a disposizione della squadra: se al mister in quel momento serve un trequartista, io ci sono; lo stesso se c’è bisogno di una mezzala. Tra l’altro mi piace cambiare, è noioso giocare sempre nello stesso ruolo''.