Cagliari e Como si sfidano sul mercato nella corsa al medesimo attaccante.



Sia sardi che lombardi stanno infatti concentrando i propri sforzi nel tentativo di arrivare ad aggiudicarsi le prestazioni del centravanti di proprietà del Reading George Puscas.



Nazionale romeno, classe 1996, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, con la cui maglia ha anche debuttato in A e in Europa League, Puscas è reduce da un'ottima mezza stagione in prestito al Pisa, dove ha realizzato 8 reti in 18 partite. Tornato in Inghilterra a fine campionato, il 26enne non disdegnerebbe un'ennesima avventura in Italia.