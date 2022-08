Ad una settimana dal via della nuova Serie B, l'ultimo capocannoniere delle due edizioni del torneo cadetto ha detto la sua su ciò che si aspetta di trovare in questa stagione: “Il campionato di B sarà come sempre equilibrato ed imprevedibile - ha affermato il neo-attaccante del Genoa, Massimo Coda, a Sky Sport - ci sono tante squadre molto attrezzate e pronte a dare battaglia, come a esempio il Parma e il Cagliari. Ma attenzione alle mine vaganti: credo proprio che una tra SPAL e Como lo sarà".



Da esperto conoscitore della categoria il bomber campano sa bene cosa servirà al suo Grifone per centrare l'obiettivo promozione: "Per arrivare in fondo serve molta umiltà, non possiamo pensare di essere il Genoa altrimenti è finita. Ma sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni, tutti abbiamo chiaro l’obiettivo, ora dobbiamo solo lavorare”.